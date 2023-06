Stand: 13.06.2023 15:28 Uhr Gerettet aus der Ukraine: Louvre zeigt älteste Ikonen der Welt

Das Pariser Louvre zeigt ab Mittwoch aus der Ukraine evakuierte byzantinischen Ikonen. Die Werke spiegelten die gesamte Menschheitsgeschichte wider, sagte Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul Malak anlässlich der feierlichen Eröffnung der Ausstellung "Aux origines de l’image sacrée" (übersetzt: Die Ursprünge des heiligen Bildes). Sie seien die ältesten Ikonen der Welt und stünden symbolhaft für die Kraft der Kunst gegen die Barbarei, betonte die Ministerin. Die fünf Ikonen stammen aus dem "Bohdan und Varvara Khanenko"-Museum in Kiew, das zu den bedeutendsten Museen der Ukraine zählt. Zusammen mit elf weiteren Werken wurden sie am 10. Mai unter militärischer Eskorte von der Internationalen Allianz für den Schutz des Kulturerbes in Konfliktgebieten (ALIPH) über Polen und Deutschland nach Frankreich gebracht.

