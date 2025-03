Stand: 28.03.2025 13:07 Uhr George Clooney erzielt Rekord-Einnahmen am Broadway

Mit dem Theaterstück "Good Night, and Good Luck" hat der 63-jährige US-Amerikanische Schauspieler George Clooney am Broadway Rekord-Einnahmen erzielt. Wie der Verband der Broadway-Theater mitteilte, spielte das Stück in nur sieben Aufführungen in der vergangenen Woche 3,3 Millionen Dollar (umgerechnet etwa drei Millionen Euro) ein. In dem Stück nach dem gleichnamigen Film von Regisseur und Produzent Clooney geht es um die Anti-Kommunismus-Ära der 50er-Jahre in den USA. Der Rekord war erst kurz davor von einer Neuinszenierung von William Shakespeares "Othello" mit der Starbesetzung Denzel Washington und Jake Gyllenhaal geknackt worden. | Sendebezug: 28.03.2025 06:50 | NDR 2