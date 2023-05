Stand: 16.05.2023 16:00 Uhr George Benjamin gewinnt Ernst von Siemens Musikpreis 2023

Der britische Komponist und Dirigent George Benjamin zähle zu den bedeutendsten Künstlern der Gegenwart und habe die Neue Musik entscheidend mitgestaltet, so begründete die Ernst von Siemens Musikstiftung die Auswahl. Bereits mit 16 Jahren bekam er in Paris Unterricht bei Olivier Messian. Er beeindruckte seinen Lehrer, der sagte, Benjamin habe so viel Talent wie Mozart. Im Jahr 2017 schlug die Queen ihn sogar zum Ritter. Am 26.05. bekommt George Benjamin in München den mit 250 000 Euro dotierten Preis verliehen - einen der wichtigsten Preise der Musikbranche | Sendebezug: | 16.05.2023 21:00 | NDR Kultur

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 16.05.2023 | 21:00 Uhr