Stand: 26.05.2023 11:16 Uhr George Benjamin erhält heute den Ernst von Siemens Musikpreis

Er gilt als einer der wichtigsten Komponisten und Dirigenten der Gegenwart: der Brite George Benjamin. 1960 ist er in London geboren worden. Der ehemalige Schüler von Olivier Messiaen war zunächst in den 1980er-Jahren am Pariser IRCAM tätig, dem berühmten Forschungsstudio für elektronische Musik. Später hat er schließlich seinen ganz eigenen Stil gefunden, der jenseits von Moden und Strömungen lag. Heute wird George Benjamin in München der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen, der als bedeutendster Preis in der Musik gilt. | Sendebezug: | 26.05.2023 11:00 | NDR Kultur