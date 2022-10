Stand: 26.10.2022 07:43 Uhr Georg Schneider erhält Ernst Franz Vogelmann-Preis für Skulptur

Gregor Schneider erhält den Ernst Franz Vogelmann-Preis für Skulptur 2023. Wohl kein anderer Künstler transformiere architektonische Räume so radikal um und thematisiere dabei die Geschichte des Vorgefundenen, erklärte die Jury am Dienstag in Heilbronn. Mit der mit 30.000 Euro dotierten Auszeichnung ist eine Ausstellung verbunden, die von Juli bis Oktober 2023 stattfindet und für die Kunsthalle Vogelmann Heilbronn konzipiert wird. 2001 erhielt Schneider den Goldenen Löwen für seinen Beitrag "Totes Haus u r" auf der Biennale Venedig. | 26.10.2022 09:15 | NDR Kultur