Stand: 20.08.2023 12:55 Uhr Genf: Schuldsprüche nach Diebstahl von Porzellan aus Ming-Dynastie

Im Fall mehrerer aus einem Museum in der Schweiz gestohlenen Porzellanobjekte aus der chinesischen Ming-Dynastie sind zwei Männer in London schuldig gesprochen worden. Ein weiterer hatte sich bereits selbst schuldig bekannt. Sie hatten versucht, eine Vase zu verkaufen, die 2019 aus dem Museum für Kunst des Fernen Ostens in Genf gestohlen wurde. Die Männer fielen auf verdeckte Ermittler herein, wie Scotland Yard am Wochenende mitteilte. Die auf einen Wert von zwei Millionen Pfund geschätzte Vase konnte dabei sichergestellt und wieder an das Museum zurückgegeben werden. | Sendebezug: | 20.08.2023 12:30 | NDR Kultur