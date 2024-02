Stand: 19.02.2024 12:47 Uhr Generalmusikdirektor Kent Nagano erhält Bundesverdienstorden

Kent Nagano, Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters der Freien und Hansestadt Hamburg, ist durch den Bundespräsidenten mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet worden. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Kultursenator Dr. Carsten Brosda. Nagano stehe für klassische Musik auf höchstem Niveau und vermittele musikalische Begeisterung weit in die Gesellschaft hinein. "Auf vielfältige Weise gelingt es Kent Nagano so, Menschen für die klassische Musik zu begeistern.", so Brosda.

