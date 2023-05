Stand: 16.05.2023 16:33 Uhr Gelbe Schirme vor Ateliers in Schwerin: KunstOffen zu Pfingsten

Mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler laden in Schwerin vom 27. Mai bis 29. Mai zu Ausstellungen ein. In Mecklenburg sind gleich mehrere Hundert an der Aktion "KunstOffen" beteiligt. Gelbe Schirme vor den Eingängen der Ateliers, Werkstätten und Galerien sind Markenzeichen und Erkennungsmerkmal der Aktion. Wo sie aufgespannt sind, können interessierte Menschen Kunstschaffenden über die Schultern schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen - über Malerei, Fotografie, Textilkunst und vieles Andere. | Sendebezug: |16.05.2023 16:30 | NDR Kultur

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 16.05.2023 | 16:30 Uhr