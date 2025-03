Stand: 01.03.2025 15:27 Uhr Geiger Christian Tetzlaff sagt wegen Trumps Politik USA-Tournee ab

Der in Hamburg geborene Geiger Christian Tetzlaff hat angekündigt, seine geplante USA-Tournee im Frühjahr abzusagen. Als Grund nannte er in einem Interview mit der New York Times die politischen Entwicklungen unter Präsident Donald Trump. Besonders die Annäherung an Russland sowie die aktuellen Entscheidungen, die sich negativ auf Transgender-Personen auswirkten, bereiteten ihm Sorgen. Er kritisiere, dass die US-Regierung die Ukraine im Krieg gegen Russland im Stich lasse und sich zunehmend von demokratischen Werten entferne. Er werde wahrscheinlich noch weitere Konzerte absagen, sei aber für Benefizkonzerte zugunsten der Ukraine oder von Frauenrechtsorganisationen offen.| Sendebezug: 01.03.2025 15:30 | NDR Kultur