Gebürtiger Hannoveraner Deniz Utlu liest beim Bachmannpreis

Der gebürtige Hannoveraner Deniz Utlu liest in diesem Jahr beim Bachmannpreis in Klagenfurt. Der Bachmannpreis gilt als einer der renommiertesten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Vom 29. Juni bis 2. Juli tragen 14 Autorinnen und Autoren bislang unveröffentlichte Prosatexte oder Ausschnitte vor. Am Tag davor findet abends die Eröffnung der Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Auslosung der Lesereihenfolge statt. Weitere Autorinnen im Teilnehmerfeld sind unter anderem Valeria Gordeev, Anna Felnhofer und Jacinta Nandi. | Sendebezug: | 24.05.2023 11:30 | NDR Kultur