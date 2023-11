Stand: 10.11.2023 11:41 Uhr "Gaul von Niedersachsen" geht an Kabarettistin Sarah Hakenberg

Die Klavierkabarettistin Sarah Hakenberg erhält den mit 2.500 Euro dotierten Kabarettpreis "Der Gaul von Niedersachsen". Die Auszeichnung werde der Künstlerin bei einem Auftritt in Hannover am 15. November im Theater am Küchengarten verliehen, wie das Theater am Freitag mitteilte. Die Ehrung bestehe aus einem mehr als sechs Kilogramm schweren "Bronze-Gaul", des Bildhauers Olaf Heinrich. Jede Statue werde eigens für die Preisträger gegossen, hieß es. Skulptur und Preisgeld werden vom "Verein der Freunde des Kabaretts in Niedersachsen" finanziert. Zu den bisherigen Preisträgern der seit 1997 verliehenen Auszeichnung gehören unter anderen Volker Pispers, Urban Priol und Matthias Brodowy. | Sendebezug: | 10.11.2023 10:30 | NDR 1 Niedersachsen