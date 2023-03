Stand: 28.03.2023 16:11 Uhr Gastland Slowenien bringt 70 Autoren zur Frankfurter Buchmesse

Das EU-Land Slowenien bringt als Ehrengast 2023 rund 70 Autor*innen zur Frankfurter Buchmesse. Dies teilte die geschäftsführende Direktorin der staatlichen slowenischen Buchagentur Jak, Katja Stegar, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Ljubljana mit. Zudem werde die Band Laibach mit ihrem symphonischen Werk "Alamut" auftreten. Das Opus, das Laibach mit iranischen Künstlern und Musikern entwickelte, wurde erstmals im September 2022 in Ljubljana aufgeführt. Slowenien ist seit 2004 in der EU und hat eine Bevölkerung von 2,1 Millionen Einwohnern.