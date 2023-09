Stand: 05.09.2023 13:35 Uhr Gary Wright: "Dream Weaver"-Sänger mit 80 Jahren gestorben

Der US-Musiker Gary Wright, der auch für seine Arbeit mit Ex-Beatle George Harrison bekannt war, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 80 Jahren. Das bestätigten seine Söhne der britischen Zeitung "Guardian" und dem US-Magazin "Variety". Wright litt demnach an Parkinson und war demenzkrank. Der Musiker war in den 1970er-Jahren mit seiner Mischung aus Softrock und Soul berühmt geworden. Der Durchbruch gelang ihm 1976 mit dem Album "The Dream Weaver", das seine beiden größten Hits "Dream Weaver" und "Love Is Alive" enthält. | 05.09.2023 13:17 | NDR Kultur