Fünfter Spieltag: Parchim, Startpunkt vieler Theaterkarrieren

Der Einstieg in die fünfte Runde unseres Ratespiels bringt uns gleich auf den Boden der Tatsachen: "Die gesuchte Stadt hat einen Flughafen, der allerdings im Moment nicht in Betrieb ist."



Dabei hatte der chinesische Eigentümer des Flughafens Parchim, Jonathan Pang, große Pläne: Er hatte den einstigen Militärflughafen mit 24-Stunden-Genehmigung und drei Kilometer langer Startbahn 2007 vom Landkreis Ludwigslust-Parchim gekauft.



Pang wollte den Flughafen zu einem Drehkreuz im Warenverkehr zwischen China und Europa ausbauen. Zudem plante er den Bau einer Shopping-Mall, zu der chinesische Kunden für zollfreie Luxus-Einkäufe eingeflogen werden sollten. Verwirklicht wurde beides nicht. 2019 stellte die Betreibergesellschaft einen Insolvenzantrag. Nachdem der Flugbetrieb beendet wurde, diente die Landebahn unter anderem als Parkplatz und Teststrecke für Autos.

Der zweite Wink fällt deutlich optimistischer aus: "Diese Stadt bekommt zum Ende dieses Jahres ein neues Kulturzentrum, in dem das Theater dieser Stadt eine neue Heimat finden wird", erzählt unsere Tippgeberin - und die Vorfreude ist ihr deutlich anzuhören!



Als Hinweis bleibt die Aussage natürlich vage. Dann wiederum: Hätte man zum Beispiel schon verraten, dass das Theater in eine ehemalige Kornmühle aus Backstein zieht und der Komplex nach der geplanten Fertigstellung (noch in diesem Jahr) als "Kulturmühle" firmieren würde, wären wahrscheinlich schon zu viele Rätselnde auf die Lösung gekommen.



Einziehen sollen in die Kulturmühle übrigens das Junge Staatstheater Parchim und das städtische Museum.

Nun wird es (vermeintlich) konkret! Unser Informant erzählt: "Die Stadt hat zwei Backsteinkirchen, und zwar St. Georgen und St. Marien, die sich in einer wunderbar restaurierten kleinen Innenstadt befinden."



Man könnte meinen, dass an diesem Punkt zumindest Connaisseure norddeutscher Backsteingotik im Bilde gewesen sind, welche Stadt wir suchen. Aber wussten Sie, dass es zum Beispiel auch in Wismar eine St. Georgen- und eine St. Marienkirche gibt? Genau wie ihre Pendants in Parchim stehen sie im historischen Stadtkern und wurden im 13. Jahrhundert gegründet.

"In dieser Stadt gibt es das einzige Kinder- und Jugendtheater Mecklenburg-Vorpommerns." Das ist nun aber wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, oder?



Bei dem Theater handelt es sich übrigens um jene Bühne, die noch in diesem Jahr in ihre neue Wirkungsstätte, der Kulturmühle an der Elde (siehe Hinweis 2), einziehen wird. Gegründet wurde das Junge Staatstheater Parchim schon zu DDR-Zeiten. Viele bekannte Theaterschaffende wirkten hier in jungen Jahren, unter ihnen Horst Krause, Renate Krößner und Leander Haußmann. Letzterer wurde 1988 nach Parchim strafversetzt und bezeichnete seine dortige Wirkungsstätte zum einen als "Gulag", fand aber rückblickend auch, dass er in der Stadt seine glücklichste Zeit verbracht hatte. Künstler halt!