Stand: 19.08.2022 07:30 Uhr Fünf Studenten-Oscar-Chancen für Filme deutscher Hochschulen

Gleich fünf Filmproduktionen deutscher Hochschulen haben in diesem Jahr Chancen auf einen Studenten-Oscar. In der Sparte "Animation" sind die Regisseure Jan Gadermann und Sebastian Gadow von der Filmuniversität Babelsberg vertreten. Unter den sieben Finalisten in der Kurzfilm-Sparte "Narrative" gibt es gleich vier deutsche Anwärter: Nils Keller und Welf Reinhart von der Hochschule für Fernsehen und Film München, Pascal Schuh von der Filmuniversität Babelsberg und Eugen Merher von der Filmakademie Baden-Württemberg. Die Preise sollen voraussichtlich im Oktober in Kalifornien verliehen werden.