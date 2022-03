Frühjahrsputz: Was steckt hinter dem Hype um Aufräumshows? Stand: 08.03.2022 08:02 Uhr Was früher noch "Frühjahrsputz" hieß, ist ein heute Trend. Anregungen fürs Aufräumen versprechen Aufräumshows wie "The Home Edit", "Tidying Up With Marie Kondo" und "The Minimalists". Was steckt hinter dem Hype? Beitrag anhören 5 Min

von Juliane Bergmann

Ein heller, einladender Flur. In der Wohnung von Claudia von Bülow in Hamburg haben die Dinge ihren Platz. Keine Schuhe, die sich im Eingang türmen. Kein Schnickschnack auf der Kommode. Akkurat hängen Jacken an der Garderobe.

Claudia von Bülow gibt zu: "Ich werde nervös, wenn zu viele Sachen rumliegen." Kein Zweifel: Sie liebt es ordentlich. In ihrem Freundeskreis hat sie ihren Ruf weg. Sie sei, wie sie lachend sagt "zwanghaft organisiert".

Aufräumexpertin Marie Kondo inspiriert zum Entrümpeln

Inspiration für ein strukturiertes Zuhause fand die 36-Jährige in der Fernsehsendung der selbsterklärten Aufräumexpertin Marie Kondo. Mit einer Hingabe und Freundlichkeit, die einem suspekt sein könnte, hilft die zierliche Japanerin Menschen beim Entrümpeln. Sie verspricht Großes: äußere und innere Ordnung. Lebensverändernd. Ein bisschen dick aufgetragen.

"Ich will Menschen nicht nur Freude durchs Aufräumen bereiten, sondern generell Freude am Leben schenken." Marie Kondo

Claudia von Bülow kam über Bekannte auf Marie Kondo: "Ich habe das nicht allein gefunden. Irgendwer hat erzählt: Da ist diese krasse Aufräum-Queen. Und ich dachte: Hey ich bin auch eine Aufräum-Queen. Mal gucken, was sie besser macht als ich."

Die Idee hinter Kondo und Co.: Sich von altem Ballast lösen

Nur Dinge behalten, die einem wirklich Freude bereiten. Inzwischen gibt es im Englischen sogar das Verb dazu: "to kondo". Diese Methode hat Claudia von Bülow vor ein paar Jahren in ihr Leben integriert. Sie hat ihren Kleiderschrank aussortiert und 12 Umzugskartons an Klamotten gespendet.

Das sei ein sehr befreiendes Gefühl gewesen, schildert von Bülow: "Weil du dich einfach von Sachen löst. Du schleppst weniger Ballast mit dir rum. Wenn du umziehst, weißt du: Okay, ich habe nur Sachen, die ich brauche!" Angeregt durch die Sendung sind ihre Klamotten in der Schublade jetzt übersichtlich hochkant gefaltet, alles ist mit Kästchen und Trennwänden sortiert. "Das hier habe ich nach Farben sortiert", erklärt sie und lacht. "Hier sind die Shirts von hell nach dunkel. Also das ist schon nach System!

Können Reality-TV-Formate wirklich das Leben verändern?

Dass eine Zuschauerin die Tipps eines Reality-TV-Formats so beherzigt, ist eher die Ausnahme, sagt Joan Kristin Bleicher, Professorin für Medienwissenschaft an der Uni Hamburg. Den meisten reiche schon, das Erfolgserlebnis am Bildschirm mitzuerleben. Medienkonsum führe nur selten zur Veränderung des eigenen Lebens.

"Ich glaube nicht, dass eine Show es möglich macht, ein besserer Mensch zu werden", meint Joan Kristin Bleicher. "Weil natürlich das Problem oft gar nicht die Unordnung selbst ist, sondern die Probleme im psychologischen Bereich zu suchen sind und da helfen Fernsehformate eher nicht weiter, sondern Therapien."

Aufräum-Formate: Auf ein Problem folgt die Problemlösung

Solche Formate kommen so gut an, weil sie dokumentarische Inhalte wie eine fiktionale Langzeitserie erzählen: auf ein Problem folgt die Problemlösung. "Und diese einfache Struktur macht es auch für die Zuschauer so attraktiv, weil man natürlich eine leichte und schnelle Orientierung erlangt und auch genau weiß, wie die Erzählung weitergehen wird", so Bleicher.

Am Ende blitzt und blinkt alles. Berieseln lassen wollen sich also die meisten Zuschauer der Aufräumshows. Zurück im "echten" Leben: Ein kleiner Trost: auch in der perfekten Wohnung von Claudia von Bülow gibt's eine unperfekte Ecke. Sie nennt es: den "Schandfleck": einen alten Umzugskarton. Ewig nicht angerührt. Hier lagern Parfums, die nicht gefallen, eine Schneekugel, die mal ein Geschenk war und die ehemalige Handballerin findet sogar noch alte Schätze, die Erinnerungen wecken: "Das sind Medaillen vom Handball von früher, das ist tatsächlich emotional - Weißenhäuser Strand 2010 und 2011."

