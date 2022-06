Stand: 07.06.2022 07:30 Uhr Früherer Bremer Intendant Pierwoß gestorben

Der frühere Generalintendant des Bremer Theaters, Klaus Pierwoß, ist tot. Nach Angaben des Bremer Senats starb Pierwoß am Sonntag. Er wurde 79 Jahre alt. 1942 im niedersächsischen Berge geboren, studierte Pierwoß in Köln, Berlin und Wien. Nach Stationen als Dramaturg am Landestheater Tübingen und am Nationaltheater Mannheim übernahm er 1985 die Leitung des Kölner Schauspielhauses. Von 1994 bis 2007 leitete Pierwoß das Bremer Theater, das er zu einer überregional anerkannten Spielstätte machte. Für sein "weit über das übliche Maß hinaus gehendes Engagement" erhielt er das Bundesverdienstkreuz.