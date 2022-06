Stand: 06.06.2022 11:51 Uhr Früherer Bon-Jovi-Bassist Alec John Such gestorben

Die US-Rockband Bon Jovi trauert um Gründungsmitglied Alec John Such. Der Bassist starb im Alter von 70 Jahren, wie Sänger Jon Bon Jovi am Sonntag auf Twitter mitteilte. Such stand von 1983 bis 1994 mit Bon Jovi auf der Bühne, als die Band mit Hits wie "Livin' on a Prayer" und "You Give Love a Bad Name" weltweit die Stadien füllte. Die Musiker aus New Jersey hätten durch Such "den Weg zueinander gefunden", so Bon Jovi. Er sei ein Kindheitsfreund von Schlagzeuger Tico Torres gewesen und habe Richie Sambora zu Auftritten der Band mitgebracht, bevor dieser als Gitarrist bei Bon Jovi einstieg.