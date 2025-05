Stand: 19.05.2025 12:55 Uhr Fritz-Reuter-Festspiele zeigen "Ut de Franzosentid"

Im Mittelpunkt der diesjährigen Fritz-Reuter-Festspiele (11. bis 13. Juli) im mecklenburgischen Stavenhagen steht das Theaterstück "Ut de Franzosentid". Die Premiere des Stückes, in dem es um versprengte Truppen Napoleons geht, die 1813 durch Stavenhagen kommen, findet bereits am 28. Juni in Mirow statt. Im Rahmen der Festspiele gibt es auch weitere Theateraufführungen und Konzerte. Am 10. Juli (18 Uhr) findet zudem ein Rundgang zu den Stolpersteinen in der Stadt anlässlich des Jahrestages der Deportation der Jüdinnen und Juden statt. | Sendebezug: 19.05.2025 19:00 | NDR 1 Radio MV Kulturjournal