Stand: 21.08.2023 13:06 Uhr Friedenspreis: Autor Kehlmann hält Festrede für Rushdie

Schriftsteller Daniel Kehlmann hält die Festrede für Salman Rushdie, der im Herbst mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wird. Der 48 Jahre alte Kehlmann und der 76-jährige Rushdie seien seit vielen Jahren befreundet, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag mit. Der indisch-britische Schriftsteller Rushdie erhält den mit 25.000 Euro dotierten Preis am 22. Oktober während der Frankfurter Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche. Das ZDF überträgt die Veranstaltung live.