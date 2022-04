Friedensmärsche im Wandel der Zeit und der Digitalisierung Stand: 14.04.2022 18:32 Uhr Die Friedensmärsche hatten ihren Höhepunkt zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses 1979. Wie haben sie sich bis heute gewandelt? Ein Gespräch mit der Friedensforscherin Anna Kreikemeyer. Beitrag anhören 4 Min

Frau Kreikemeyer, was war denn der ausschlaggebende Grund für diese Hochphase damals?

Anna Kreikemeyer: Friedensbewegungen entstehen immer dann, wenn die Menschen sich existenziell bedroht sehen. Das hatte seine Wurzeln in der Anti-Atom-Bewegung und war sicherlich auch verbunden mit der Protestkultur der 68er - aber eben nicht nur. Es ist sicherlich auch in der Wahrnehmung des Kalten Krieges begründet, da war die Friedensbewegung sehr stark - und auch stärker, als es heute der Fall ist. 1983 waren es 1,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, also schon eine große Phase der Friedensbewegung.

In den folgenden Jahrzehnten verlief es sich dann, plätscherte aus - könnte man bösartig sagen. Woran lag das?

Kreikemeyer: In der breiten Gesellschaft kam es zu einer Institutionalisierung und zu einer Diversifizierung. Institutionalisierung heißt: Die Menschen haben ihre friedensbewegten Ziele nicht aufgegeben, sondern sie haben sie dorthin getragen, wo sie in der Gesellschaft in verschiedenen Einrichtungen aktiv sind. Das Ganze hat sich sehr verbreitert und ist auch bunter geworden. Aber auch in den Parteien und in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen sind diese friedensbewegten Gedanken wach geblieben.

Der Krieg in der Ukraine wiederum hat der Friedensbewegung einen Schub gegeben. Das ist mit der bereits angesprochenen Existenzbedrohung verbunden - und wohl auch mit der Digitalisierung. Inwiefern?

Kreikemeyer: Es ist ein Ausdruck davon, dass sich die Protestformen natürlich wandeln. Während es im Kalten Krieg die Straße war, ist es jetzt auch die Möglichkeit, sich über Soziale Medien, Flashmobs und Messenger-Dienste schnell und virtuell zu vernetzen. Das ist auf jeden Fall etwas, was den jungen Leuten sehr naheliegt.

Ihre Untersuchungen haben auch ein Dilemma der Friedensbewegung ausgemacht. Welches?

Kreikemeyer: Vor allem die alte Friedensbewegung aus dem Kalten Krieg und aus der beginnenden Entspannungspolitik tut sich nicht so leicht mit der Bewegung gegen den Ukraine-Krieg, weil es Fragen aufwirft, wie die Entspannungsbemühungen gegenüber Russland einzuschätzen sind. Es gibt Menschen, die üben sehr viel Kritik an denen, die sich für die Entspannungspolitik gegenüber Russland eingesetzt haben. Und es gibt andere Menschen, die sich fragen, wie viel Dialog in dieser Situation eigentlich noch möglich ist. Das hat eine spaltende Wirkung auf die Friedensbewegung und löst jetzt viele Diskussionen aus. Aber das ist der unmittelbaren Antikriegsbewegung nicht zuträglich.

Das Interview führte Mischa Kreiskott.

