Stand: 15.02.2025 06:45 Uhr Freundin von Anne Frank gestorben

Jacqueline Sanders-van Maarsen, Freundin des jüdischen Mädchens Anne Frank, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte die Anne Frank Stiftung in Amsterdam mit. Die beiden Mädchen hatten sich 1941 in Amsterdam kennengelernt. In ihrem heute weltberühmten Tagebuch schrieb Anne am 15. Juni 1942: "Sie ist jetzt meine beste Freundin." Anne war damals 13 Jahre alt. Sie starb 1945 im deutschen Konzentrationslager Bergen Belsen im Alter von 15 Jahren. Sanders-van Maarsen und ihre Familie hatten den Krieg überlebt. Sie hatte mehrere Bücher über ihre Freundschaft zu Anne geschrieben und sich für Aufklärung über Antisemitismus und Rassismus eingesetzt. | Sendebezug: 15.02.2025 07:40 | NDR Kultur