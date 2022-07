Stand: 05.07.2022 08:29 Uhr Freilufttheatersaison in Barth startet mit "Hexe von Haithabu"

Mit dem Wikinger-Stück "Die Hexe von Haithabu" startet am Sonnabend nach langer Corona-Pause auch in Barth (Vorpommern-Rügen) die Freilufttheatersaison. Dabei spielt die 94-jährige Schauspielerin Helga Wienhöfer eine Seherin, wie die Sprecherin der Vorpommerschen Landesbühne Anklam, Martina Krüger, am Dienstag sagte. Das Stück setzt die 2019 gestartete Wikinger-Reihe fort. Regie führt erstmals Rieke Clasen, die neue Künstlerische Leiterin der Barther Boddenbühne. Das Sommertheater Barth ist neben Wolgast, Zinnowitz und Heringsdorf die vierte Sommer-Spielstätte der Theatermacher aus Anklam.