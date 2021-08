Stand: 18.08.2021 07:00 Uhr Freiluftmaler Christopher Lehmpfuhl erhält Kulturpreis

Der Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft 2021 geht an den Berliner Künstler Christopher Lehmpfuhl (geb. 1972). Der leidenschaftliche Freiluftmaler habe hunderte Landschaftsbilder und Stadtansichten auf den nordfriesischen Inseln, an der Steilküste der Ostsee, im deutsch-dänischen Grenzgebiet oder auf der Schleswiger Schlossinsel geschaffen, teilten die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen am Dienstag mit. Der Preis soll ihm am 2. September in der Reithalle von Schloss Gottorf verliehen werden. Dort ist noch bis 17. Oktober die Lehmpfuhl-Retrospektive "Farbrausch" zu sehen.