Stand: 22.07.2023 06:18 Uhr Französische Schauspielerin Juliette Mayniel tot

Die französische Filmschauspielerin Juliette Mayniel ist gestorben. Das berichteten italienische Nachrichtenagenturen gestern Abend. Zuvor hatte ihr Sohn sich in den Sozialen Medien geäußert. Mayniel wurde 1958 durch den Film „Schrei, wenn du kannst“ von Regisseur Claude Chabrol bekannt. In Deutschland spielte sie unter anderem in dem Film "Kirmes" von 1960 mit, an der Seite von Götz George. Juliette Mayniel wurde 87 Jahre alt.

| Sendebezug: | 22.07.2023 06:30 | NDR Kultur