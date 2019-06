Stand: 12.06.2019 15:11 Uhr

Franz Wittenbrinks "Hammer" im Theater Kiel von Iris Guhl

Franz Wittenbrinks Erfolgsstück "Sekretärinnen" feiert immer wieder große Erfolge. Mit seinem neuen Liederabend "Hammer" holt er zu einem Rundumschlag über den Zustand der Gesellschaft aus. Klingt bierernst, ist aber genau das Gegenteil: komisch, tragisch und schräg. Dabei hüpft das Stück musikalisch munter durch verschiedenste Genres - von Aretha Franklin über John Travolta bis Lou Bega und Sarah Connor. Die Welturaufführung findet am Freitag auf der Bühne des Kieler Schauspielhauses statt.

Ein Paar kauft eine neue Spüle im Baumarkt. Schon in der Auftaktszene ist der Zuschauer mitten im Geschehen. "Ich habe doch gleich gesagt, das ist ein Saftladen", brüllt Ehemann Ringo, nachdem nicht sofort ein Mitarbeiter auftaucht, um ihn zu bedienen. Das Bühnenbild zeigt einen Baumarkt, wie ihn jeder kennt - mit bunten Plastikgießkannen und weißen Kloschüsseln.

Mittendrin das Paar Ringo und Sabine auf der Suche nach einer neuen Spüle. An der Seite von Yvonne Ruprecht spielt Zacharias Preen den Prototyp des scheiternden Mannes, der zwar auf dicke Hose macht und laut auf den Putz haut, aber am Ende vor einem Beziehungsscherbenhaufen steht - eine Rolle, die ihm großen Spaß bringt, ihm aber auch viel abverlangt. "Gesangsmäßig finde ich die Rolle relativ anspruchsvoll", sagt Preen. Es sei aber auch eine große Herausforderung gewesen mit Franz Wittenbrink einen Abend zu entwickeln: "Als wir anfingen hatten wir so gut wie nichts. Er hatte ein paar Songideen und wir konnten uns mit einbringen."

Wittenbrink hat das Stück auf die Schauspieler geschrieben

Er habe einen großen Vorratsschatz in seinem Kopf, sagt Regisseur und Komponist Franz Wittenbrink. Der mache es ihm möglich, eine solche Produktion beruhigt anzugehen. "Im Grunde gehe ich in meinem Probenprozess vor wie jemand, der eine Oper schreibt", erklärt Wittenbrink. "Am Anfang stehen die Figuren. In den ersten acht Tagen mit den Schauspielern stelle ich fast erst mal nur fest, was sie können."

In nur sieben Wochen mit wenig Schlaf schrieb Franz Wittenbrink die bekannten Musikstücke um. Die Kielerinnen Anne Weber und Susanne Lütje verfassten einen großen Teil der Texte.

"Hammer" - lustig und gesellschaftskritisch zugleich

Mit viel Spaß legt Wittenbrink den Finger in die Wunde: Kommerz und Küchenideologien, rosa Schraubenzieher und gesundes Essen. Mutter Sabine versucht vergeblich, ihren halbwüchsigen Sprössling Lysander aus dem Chillout-Area zu locken. "Ich wollte ein unterhaltsames, aber letztendlich böses Stück über die heutige Gesellschaft mit all ihren Unduldsamkeiten machen", sagt der 70-Jährige.

Und das ist gelungen. Die neue Produktion "Hammer" am Kieler Schauspielhaus ist ein unterhaltsamer Liederabend mit schrägen Einfällen und bissiger Satire: temporeich, tragisch und auf beste Weise komisch.

Franz Wittenbrinks "Hammer" im Theater Kiel Mit "Hammer" ist Franz Wittenbrink ein lustiges und zugleich gesellschaftskritisches Stück gelungen. Am Freitag findet die Uraufführung des Stückes am Schauspielhaus in Kiel statt.

Bühne: Miriam Busch

Kostüme: Nini von Selzam

Pianist: Axel Riemann

Dramaturgie: Mona Rieken In meinen Kalender eintragen

