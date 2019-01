Stand: 20.01.2019 17:14 Uhr

Franz Rogowski erhält Ulrich-Wildgruber-Preis

Der Schauspieler Franz Rogowski ist am Sonntag in Hamburg mit dem Ulrich-Wildgruber-Preis ausgezeichnet worden. Der 32-Jährige nahm die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung beim traditionellen Neujahrsempfang im St. Pauli Theater entgegen.

"Die Sensation des Unperfekten"

"Franz Rogowski zeichnet sich aus durch eine ungeheure Intensität und ein sanftes, verletzliches Spiel", heißt es in der Begründung der Jury. "Sein Gesicht ist die Sensation des Unperfekten. Seine Figuren auf der Bühne wie im Film trumpfen niemals auf und biedern sich an. Sie sind stolze, oft stille Außenseiter, die den Zuschauer verblüffen und verzaubern."

"Shootingstar" bei der Berlinale

Rogowski arbeitete am Thalia Theater in Hamburg und an der Schaubühne in Berlin, seit 2015 ist er festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Bei der Berlinale 2018 wurde er als "European Shootingstar" geehrt, unter anderem spielte er die Hauptrolle in "Transit" von Christian Petzold und "In den Gängen" von Thomas Stuber.

Die Auszeichnung wird in Erinnerung an Schauspieler Ulrich Wildgruber (1937-1999) seit 2007 in dem Privattheater verliehen. Zu den Preisträgern gehörten in den vergangenen Jahren Schauspieler wie Bibiana Beglau, August Diehl, Birgit Minichmayr, Maren Eggert, Alexander Scheer und Valery Tscheplanowa.

