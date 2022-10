Stand: 05.10.2022 09:13 Uhr Francis Ford Coppola holt Dustin Hoffman für "Megalopolis" an Bord

Der 83-jährige Regisseur Francis Ford Coppola ("Der Pate", "Apocalypse Now") baut die Besetzung für sein Herzensprojekt "Megalopolis" weiter aus. Auch Oscar-Preisträger Dustin Hoffman soll darin mitspielen, wie Hollywood-Branchenportale am Dienstag berichteten. Noch 2022 will er mit Dreharbeiten im US-Staat Georgia beginnen. Zum Team gehören bereits Adam Driver, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf und Jason Schwartzman. Die geplante Zukunfts-Utopie soll in einem futuristischen New York spielen, aber im Stile eines römischen Epos wie "Ben Hur". | Sendebezug | 05.10.2022 09:00 | N-Joy