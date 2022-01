"Fragen nach Gott": Navid Kermani über sein neues Buch Stand: 25.01.2022 15:38 Uhr Es klingt wie eine Einladung: "Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen". Das ist der Titel eines neuen Buches von Navid Kermani. Im Interview spricht er darüber. Beitrag anhören 7 Min

Herr Kermani, dieses neue Buch richtet sich auch an jüngere Leserinnen - "Fragen nach Gott", so heißt es im Untertitel. Es ist im Gespräch mit Ihrer zwölfjährigen Tochter entstanden. Wie muss man sich das Schreiben an diesem Buch ganz praktisch vorstellen?

Navid Kermani: Die geschilderte Situation in dem Buch, das durchaus auch literarisch ist, ist nicht eins zu eins meine reale Situation, auch wenn es autobiografische Bezüge gibt und ich auch eine Tochter in dem Alter habe. Aber real ist, dass ich Vater bin und ich, wie andere Väter oder Mütter auch, versuche, den Kindern etwas von der Tradition weiterzugeben, die mir vermittelt worden ist.

Das ist ja ein sinnsuchendes Buch. Denn aus "Fragen nach Gott" folgen Antworten, in irgendeiner Form. Doch das ist bei dem Thema eigentlich ein unmögliches Unterfangen: Sie können ja nicht erklären, was im Grunde nicht belegbar ist. Wie sind Sie mit diesen Fragen und Antworten umgegangen?

Kermani: Im Prinzip auch nicht so viel anders als ein Quantenphysiker, der auch mit Dingen zu tun hat, die seine eigene Realität übersteigen und dafür Worte und Formeln findet. Die Worte und Formeln, die man in der Religion findet, das ist die Poesie, das sind Bilder, das sind Metaphern. Und dennoch sind die Dinge, über die man spricht, genauso wirklich. Religion ist ja nichts, was im Himmel passiert - Religion, Schöpfung ist etwas, was in jedem Kreißsaal passiert. Transzendenz ist etwas, was im Idealfall in der Liebe passiert, in der sexuellen Verzückung. Entwerten ist etwas, was im Tod geschieht. Das sind alles Dinge, die mit realem Leben zu tun haben. Und dieser Himmel ist ja nicht über uns, sondern in uns. Und die Hölle genauso. Das ist vielleicht auch der mystische Blick auf dieses Leben, dass wir Gott nicht irgendwo in Büchern oder im Himmel suchen, sondern wenn, dann findet das alles hier auf Erden statt. "Es werde Licht", mit dem die Schöpfung beginnt, das ist eine ganz reale Erfahrung eines jeden Menschen, der zur Welt kommt. Das könnte man ähnlich auf viele andere Vorgänge beziehen, die in den Religionen geschildert werden.

Dazu passt ein Satz aus Ihrem Buch ganz gut: "Was mich beunruhigt, ist das religiöse Unwissen, das sich ausbreitet." Was beunruhigt Sie daran?

Kermani: Ich glaube, dass es zur Freiheit gehört, auch zur Freiheit des Unglaubens, dass man Religion kennt. Was wir unseren Kindern nehmen, wenn wir ihnen keine religiöse Bildung zukommen lassen, ist genau die Freiheit, die ich oder andere Menschen auch hatten, nämlich uns gegen die Religion zu entscheiden. Wenn man sie nicht kennt, dann kann man sich auch nicht gegen sie entscheiden. Und der andere Aspekt ist: Ob wir nun religiös sind oder nicht - wir sind zutiefst geprägt von Religion. Unsere ganze Kultur, speziell die deutsche Kultur, die Literatur, die klassische Musik bis hin zur Architektur und zur Sprache, das hat viele religiöse Wurzeln. Wenn wir die Religion nicht mehr kennen, wenn wir die ganzen Bezüge nicht kennen, dann verstehen wir auch vieles an uns selbst nicht mehr, an dem, warum wir so sind, wie wir sind. Insofern ist es eine Art von Ignoranz gegen unsere eigene Kultur. Das bedeutet nicht, dass ich den Atheismus bedauere. Nein, da ist jeder Mensch frei, das zu tun und zu glauben, was er meint. Aber was mich im Sinne eines politischen Bürgers beunruhigt, ist, wenn wir die Wurzeln dessen, was wir eigentlich sind, die Wurzeln unserer Kultur, unserer Literatur, wenn wir die klassischen Autoren nicht angemessen verstehen, weil wir die ganzen Bezüge nicht mehr verstehen.

Sie selbst sind Muslim. Es ist aber kein Buch darüber, dass der Islam die einzige und beste Religion ist. Sie benennen auch Schwierigkeiten, die eine Religion mitbringt, auch der Islam. An einer Stelle schreiben Sie, der Islam bräuchte mal den "Straßendienst". Womit müsste der Straßendienst aufräumen?

Kermani: Wenn Sie auf die Nachrichten und auf die ganzen Ereignisse blicken, dann sehen Sie all die Katastrophen, und die werden bei näherem Hinschauen nicht weniger. Aber das Buch heißt ja nicht: "Fragen über den Islam", sondern "Fragen nach Gott": Was ist überhaupt eine religiöse Haltung? Was ist eigentlich mit einem Begriff wie "Gott" gemeint? Da helfen die Fragen des Kindes sehr, weil es sich nicht zufriedengibt mit dem, was wir unter Erwachsenen einfach so als gesetzt hinnehmen. Nein, das Kind stellt diese Fragen und fragt noch einmal nach, wenn es nicht zufrieden ist. Und das zwingt dazu, dem immer weiter nachzugehen, was man spürt, was man fühlt.

Welche neuen Erkenntnisse haben Sie selbst durch dieses Gespräch mit dem Kind gewonnen?

Kermani: Das kann ich auch nur innerhalb des Buches beschreiben. Die Tochter ist sehr skeptisch - gewisse Ähnlichkeiten zu realen Personen nicht ausgeschlossen - und sie ist auch sehr naturwissenschaftlich orientiert. Es genügt ihr nicht, wenn der Vater sagt: "Schau her, die Natur, dieses Blatt des Baumes oder der Sonnenuntergang." Sondern sie will es genau wissen. Das zwingt den Vater immer wieder, auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse einzubringen. Insofern ist dieses Buch das erste von mir, in dem ich mich auch eingehend mit Naturwissenschaft auseinandersetze und feststelle, wie viele Autoren vor mir, dass Glaube und Naturwissenschaft kein Widerspruch sein müssen, sondern unterschiedliche Herangehensweisen, um dem Rätsel der Natur, der Welt, der Schöpfung auf die Spur zu kommen.

Das Gespräch führte Andrea Schwyzer

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 25.01.2022 | 18:00 Uhr