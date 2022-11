Stand: 14.11.2022 12:39 Uhr Fotografien aus Charkiw im Krieg und Frieden in Wolfsburg

Das Leid und die Zerstörung in der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs zeigt eine neue Ausstellung im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum in Wolfsburg. Präsentiert werden bis zum 14. Dezember großformatige Fotografien aus der Metropole Charkiw. Bis zum 24. Februar sei das Leben in der ostukrainischen Stadt vergleichbar mit dem Alltag in unserer Region gewesen, teilte die Stadt Wolfsburg mit. Seither prägten massive Zerstörungen das Stadtbild. Dieser Kontrast sei auf eindrückliche Weise auf den Bildern der aus Charkiw stammenden Fotografin Elena Dolzhenko und des Fotografen Wladimir Ogloblin zu sehen. Der Eintritt für die Ausstellung mit dem Titel "Charkiw" ist frei. | 14.11.2022 | 11:20 | NDR Kultur