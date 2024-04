Stand: 12.04.2024 17:05 Uhr Fotografie-Preis "Spectrum" an Norwegerin Frida Orupabo

Die Stiftung Niedersachsen ehrt 2025 die norwegische Künstlerin Frida Orupabo mit dem renommierten internationalen Fotografie-Preis "Spectrum". Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro, einer großen Werkschau im Sprengel Museum Hannover und einer Publikation dotiert. Orupabo gehe in ihren fotografischen Collagen in besonderer Weise Fragen von Identität, Rasse, Geschlecht und der sexualisierten Ausbeutung und Objektivierung schwarzer Körper nach, so die Jury. Vergeben wird der Preis bei der Werkschau-Eröffnung am 4. April 2025.