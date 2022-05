Stand: 12.05.2022 15:50 Uhr Fotografen Becker und Hemstedt gründen Nachwuchsakademie

Mit der Gründung einer gemeinnützige Akademie für Fotografie wollen die beiden Fotografen Frank Becker und André Hemstedt einen modernen Lern- und Arbeitsort für den Fotografen-Nachwuchs schaffen. Geboten werden soll eine praxisorientierte Alternative zum klassischen Hochschul-Fotostudium und der handwerklichen Fotografenausbildung. Anlässlich der Eröffnung am 31. Mai präsentiert die Akademie in der Hamburger Gaußstraße ihre erste Ausstellung "There we are" mit Arbeiten von elf Nachwuchsfotografen. Außerdem würden die Arbeitsräume, das Workshop-Programm und der neue Studiengang vorgestellt.