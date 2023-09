Stand: 06.09.2023 13:32 Uhr Fotoausstellung über Schaffen von Günther Uecker im Schweriner Dom

Im Schweriner Dom wird am Donnerstag eine Fotoausstellung über das Schaffen von Günther Uecker eröffnet. Unter dem Titel "Über die Schulter geblickt. Günther Uecker bei der Arbeit" sollen bis zum 1. Oktober 40 Fotos von Anna Lenz zu sehen sein. Die Österreicherin hat über mehrere Jahrzehnte den heute 93-jährigen international anerkannten Künstler bei seinen Ausstellungsvorbereitungen in aller Welt fotografiert. Die Schau begleitet den geplanten Festgottesdienst am 17. September zur Einweihung der ersten beiden von Uecker gestalteten Fenster im Schweriner Dom.