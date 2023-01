Stand: 25.01.2023 14:15 Uhr Foo Fighters kommen für zwei Konzerte nach Deutschland

Die Foo Fighters kommen für zwei Konzerte nach Deutschland: Bei Rock am Ring und Rock im Park treten sie am 2. und 4. Juni als Headliner auf. Die Konzerte gehören zu den ersten Auftritten nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins, der im März 2022 gestorben war. Wer künftig Hawkins' Platz am Schlagzeug einnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Bei zwei Gedenkkonzerten im September wurde sein Platz von verschiedenen Musikern eingenommen, darunter Travis Barker von Blink-182, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Josh Freese von Devo und Hawkins' Sohn Shane.

