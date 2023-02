Stand: 14.02.2023 08:30 Uhr Florida-Konzert der King's Singers wurde wegen Homophobie abgesagt

Die King's Singers haben bekannt gegeben, dass ihr Konzert am Wochenende am Pensacola Christian College in Florida aufgrund von Homophobie abgesagt wurde. Das sechsköpfige A-cappella-Ensemble aus Großbritannien postete in den sozialen Medien: "Wir sind zutiefst traurig, dass unser Konzert zwei Stunden vorher abgesagt wurde. Die Schule gab ihre Gründe für die Absage als 'Bedenken' über den 'Lebensstil' der Mitglieder unserer Gruppe an." Das Ensemble fügte hinzu: "Aus einer Flut von Äußerungen von Studierenden und Mitgliedern der Öffentlichkeit ist uns klar geworden, dass diese Bedenken die Sexualität von Mitgliedern unserer Gruppe betreffen." Das Ensemble erklärte weiter, dass die Sänger zuvor an der Universität aufgetreten seien und sagte, dass sie den Vertrag in dem Wissen abgeschlossen habe, dass es sich um eine fundamentalistische christliche Einrichtung handelte. | Sendebezug: | 14.02.2023 06:30 | NDR Kultur