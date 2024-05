Stand: 27.05.2024 14:18 Uhr Flensburg: Ausstellung zeigt Design der 1950er-Jahre

Der Museumsberg Flensburg zeigt vom 22. Juni bis 3. November Design der 1950er-Jahre. Kern der Ausstellung ist die hauseigene Sammlung von Kunst und Design aus Schleswig-Holstein, die durch Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen ergänzt wird, wie das Museum am Montag mitteilte. Die Schau "Die anderen 50er Jahre" hinterfrage die Lebensumstände, die Kunst und die Moralvorstellungen einer Zeit, in der Deutschland vor allem damit beschäftigt gewesen sei, die NS-Zeit hinter bunten Kulissen verschwinden zu lassen, so das Museum weiter. | Sendebezug: 27.05.2024 19:00 | NDR 1 Welle Nord