Flashmob zum 80. Geburtstag von Paul McCartney in Hamburg

Die Flensburger Band Salamanda plant zum 80. Geburtstag von Paul McCartney ein Geburtstagsständchen auf der Hamburger Reeperbahn. Heute um 14.00 Uhr wird auf dem Beatles-Platz ein Flashmob stattfinden, bei dem Fans mit Plakaten zur Unterstützung willkommen sind. Grund für die Veranstaltung ist ein Videodreh zu dem Lied "Song for Paul", das am 18. Juni - am 80. Geburtstag McCartneys - erscheinen soll.