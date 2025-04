Stand: 16.04.2025 11:38 Uhr "Flaschenpostgeschichten" in Lübeck

Zum Welttag des Buches am 23. April lädt die Stadtbibliothek Lübeck zu einer multimedialen Lesung unter dem Titel "Flaschenpostgeschichten - Von Menschen, ihren Briefen und der Ostsee" ein. Ab 19 Uhr werde der Autor und Journalist Oliver Lück von seinen Erlebnissen und den Personen erzählen, die er auf seiner Suche nach den Flaschenpostschreibenden getroffen hat, teilte die Hansestadt Lübeck am Mittwoch mit. Der Eintritt ist frei. Lück habe die Geschichten rund acht Jahre lang recherchiert. Auslöser sei die Begegnung mit einer Frau in Lettland gewesen. Sie hatte am Strand vor ihrer Haustür fast 40 Flaschenpostbriefe gefunden, allerdings nie eine Antwort geschrieben.