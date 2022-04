Stand: 30.04.2022 07:49 Uhr First Lady Jill Biden eröffnet Mode-Ausstellung im New Yorker Met

Das New Yorker Metropolitan Museum erwartet hohen Besuch zur Eröffnung der nächsten Mode-Ausstellung: First Lady Jill Biden, Ehefrau von US-Präsident Joe Biden, werde am Montag als Ehrengast bei der Eröffnung der Schau "In America: An Anthology of Fashion" erwartet, teilte das Museum am Central Park in Manhattan mit. Die Ausstellung soll mithilfe von rund 100 Kleidungsstücken die Entwicklung der amerikanischen Mode vom 19. bis ins 20. Jahrhundert aufzeichnen. Am Montagabend wird die Eröffnung mit der starbesetzten Met-Gala gefeiert. Vom 7. Mai bis zum 5. September öffnet die Ausstellung dann ihre Türen für alle Besucherinnen und Besucher.