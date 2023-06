Stand: 03.06.2023 07:29 Uhr Finnische Komponistin Kaija Saariaho mit 70 Jahren gestorben

Musik sei ihre Art, sich dem Göttlichen anzunähern, so Kaija Saariaho. Sie war eine der meistgespielten Komponistinnen unserer Zeit. Nach einem Geigen-, Klavier- und Malereistudium in Helsinki hatte sie in Freiburg zunächst Komposition studiert. Dann forschte sie am Pariser Institut für Musik und Elektronik. Nun ist Kaija Saariaho im Alter von 70 Jahren in Paris gestorben, wie ihre Familie mitteilte. Saariahos Opern wurden bei großen Festivals wie den Salzburger Festspielen gezeigt. Sie bekam unter anderem einen Grammy und den Polar Musik Preis. 2021 erhielt sie den Goldenen Löwen der Musikbiennale von Venedig für ihr Lebenswerk.