Stand: 20.12.2022 07:23 Uhr Filmproduzent Harvey Weinstein erneut verurteilt worden

Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein ist erneut wegen Sexualverbrechen verurteilt worden. Eine Jury im US-Bundesstaat Kalifornien befand ihn unter anderem der Vergewaltigung für schuldig. In dem Verfahren ging es um Vorwürfe von vier Frauen aus der Zeit zwischen 2004 und 2013. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Weinstein droht eine lange Haftstrafe. In einem früheren Vergewaltigungsprozess in New York war Harvey Weinstein schon zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. | 20.12.2022 07:00 | NDR Kultur