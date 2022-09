Filmkunstfest MV: "Goldener Ochse" für Matthias Habich Stand: 03.09.2022 19:30 Uhr Zum Abschluss des 31. Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern ist Schauspieler Matthias Habich mit dem Ehrenpreis "Goldener Ochse" für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die österreichische Regisseurin Kurdwin Ayub gewann den "Fliegenden Ochsen" mit ihrem Debütspielfilm "Sonne".

Der Hauptpreis im Spielfilmwettbewerb ist mit 10.000 Euro dotiert. "Dieser Film öffnet die Tür in ein Zuhause, das den meisten von uns fremd ist. Die spielerische Vermischung von Tradition, Konflikten und Popkultur hat uns ganz nah an das Leben der Protagonistinnen herangeführt", begründete die Jury ihre Entscheidung.

NDR Regiepreis an "Mehr denn je" von Emily Atef

"Sonne"-Schauspielerin Melina Benli erhielt für ihre Darstellung der jungen Kurdin Yesmin zudem den mit 2.500 Euro dotierten Nachwuchspreis für die beste darstellerische Leistung. Das deutsche Drama "Mehr denn je" von Regisseurin Emily Atef erhielt den NDR Regiepreis. Dieser ist dotiert mit 5.000 Euro und wurde vom NDR gestiftet.

Schwesig: Habich gibt Figuren "etwas Unvergessliches"

Die Auszeichnung Habichs für sein Lebenswerk mit dem "Goldenen Ochsen" nahm Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor. Habich ("Klemperer", "Nirgendwo in Afrika",

"Der Vorleser") sei ein Charakterdarsteller, der nachwirkt, sagte Schwesig am Sonnabend, wie die Staatskanzlei mitteilte. Er gebe seinen Figuren "etwas Unvergessliches". Habich sei einer der beliebtesten Charakterschauspieler in Deutschland, sagte Volker Kufahl, künstlerischer Leiter des Filmfestes.

"Sein ausdrucksstarkes Gesicht, seine markante Stimme und sein oft hintergründiges Spiel bereichern jeden Film." Habich, 1940 in Danzig geboren und in Hamburg aufgewachsen, ist seit fast 60 Jahren als Schauspieler und Sprecher aktiv. Seine Filmografie umfasse mehr als 100 Titel, hieß es.

Mehr als 140 Filme gezeigt

Das Filmkunstfest geht am Sonntag in Schwerin zu Ende. Seit Dienstag wurden mehr als 140 Produktionen im Festivalkino Capitol und Open Air gezeigt, darunter 22 Deutschlandpremieren und 10 Uraufführungen. Insgesamt konkurrierten in vier Wettbewerben seit Dienstag Spiel- und Dokumentarfilme sowie Kinder- und Kurzfilme um Preise im Umfang von insgesamt 48 000 Euro. In den Wettbewerben standen wie jedes Jahr aktuelle Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

