Filmförderung: Volker Schlöndorff schlägt Alarm

Vor der Entscheidung des Bundestags über die künftige Filmförderung schlägt Starregisseur Volker Schlöndorff Alarm. Gingen die Pläne am Donnerstag nicht durchs Parlament, würden selbst erfolgreiche Filmemacher in die Pleite gehen, sagte Schlöndorff der Deutschen Presse-Agentur. Das bisherige Filmförderungsgesetz (FFG) läuft Ende des Jahres aus. Wird es nicht erneuert, könnte die sogenannte Filmabgabe nicht mehr von Nutzern der Produktionen wie Kino, Videowirtschaft, Online-Anbietern oder Sendern erhoben werden. Dann würde der Fördertopf nicht mehr gefüllt, und es gäbe ab Januar eine Lücke in der Finanzierung deutscher Filmprojekte.