Stand: 28.07.2020 15:44 Uhr - NDR Kultur

Filmfestspiele Venedig: Deutscher Film im Wettbewerb

Die 77. Ausgabe des ältesten der großen Filmfestivals findet vom 2. bis zum 12. September 2020 in Venedig statt. In diesem Jahr eröffnet das italienische Ehedrama "Lacci" von Daniele Luchetti die Mostra am Lido. 18 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen, kündigte Festivalchef Alberto Barbera an, darunter das Berliner Polit-Drama "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz.

In dem deutsch-französischen Drama, für das Regisseurin Julia von Heinz mit John Quester das Buch geschrieben hat, kämpft die 20-jährige Luisa für ihre Ideale. Die Tochter aus gutem Hause (Mala Emde) und angehende Juristin ist alarmiert vom Rechtsruck in ihrem Land und schließt sich zwei Freunden an, die Gewalt als legitimes Mittel betrachten, um Widerstand zu leisten.

Cate Blanchett und Christian Petzold in der Jury

Interview Christian Petzold über "Undine" Mit dem Liebesfilm "Undine" hat Christian Petzold bei der Berlinale teilgenommen. Ein Gespräch über Unterwasser-Szenen und sein fantastisches Filmpaar: Paula Beer und Franz Rogowski. mehr

Weitere Beiträge kommen etwa aus dem Iran, aus Japan, Italien, Frankreich, Polen, Südkorea, Russland und den USA. Die australische Schauspielerin Cate Blanchett leitet dieses Jahr die Wettbewerbsjury - in der unter anderem die Regisseurin Veronika Franz aus Österreich und der deutsche Autorenfilmer Christian Petzold sitzen. Dessen Film "Undine" läuft aktuell im deutschen Kino.

Acht Regisseurinnen im Wettbewerb

Acht Filme im Wettbewerb wurden von Frauen gedreht, darunter das Drama "Never Gonna Snow Again" der Polin Małgorzata Szumowska, "Amants", ein Thriller der Französin Nicole Garcia, "The World To Come", ein Historienfilm der US-Regisseurin Mona Fastvol mit Katherine Waterston und Casey Affleck sowie "Nomadland" von der Chinesin Chloé Zhao, die all ihre Filme in den USA gedreht hat. Ihr Film mit Frances McDormand sei wie "eine Anleitung zum Überleben", so Festivalchef Barbera.

Doku über Greta Thunberg, Komödie mit Helen Mirren

Außer Konkurrenz laufen acht Filme im Wettbewerb. Dabei ist auch der Gangsterthriller "Night in Paradise" von Park Soon-Jung aus Südkorea, "Greta", Nathan Grossmans Dokumentarfilm über die Klima-Aktivistin Greta Thunberg, und eine Krimikomödie von "Notting Hill"-Regisseur Roger Mitchell aus Großbritannien, "The Duke". Darin spielt Jim Broadbent an der Seite von Helen Mirren in der wahren Geschichte eines 60-jährigen Taxifahrers, der 1961 das Gemälde des Herzogs von Wellington aus der National Gallery in London stahl. Im letzten Jahr erhielt der Psychothriller "Joker" von Todd Philipps den Goldenen Löwen der Filmfestspiele.

Schottin Tilda Swinton wird für ihr Lebenswerk geehrt

Die schottische Schauspielerin Tilda Swinton und die chinesische Filmemacherin Ann Hui sollen bei der Mostra gemeinsam jeweils für ihr Lebenswerk mit den Goldenen Löwen geehrt werden. "Dieses Festival ist mir seit drei Jahrzehnten ans Herz gewachsen. Dass es mich nun so ehrt, erfüllt mich mit Demut", freute sich Swinton.

Wer ist Greta Thunberg? Doku & Reportage - 06.03.2020 13:36 Uhr Autor/in: Leonie Kampmeyer Wer ist die junge Frau mit den Zöpfen und was hat sie so berühmt gemacht? Warum hat sie "Fridays for Future" gegründet? Und vor allem: Was bewirkt sie und was treibt sie an?







