Stand: 02.08.2023 07:24 Uhr Filmfestival in Locarno beginnt

Der Streik der Drehbuchautor*innen und Schauspieler*innen in Hollywood zieht weite Kreise. Mittwoch beginnt das Filmfestival in Locarno und das ohne Riz Ahmed, der dort mit dem renommierten Schauspielpreis Davide Campari ausgezeichnet werden sollte. Der Brite nahm den Preis zwar an, sagte aber seine Teilnahme am Festival ab, aus Solidarität mit den Streikenden in Hollywood. Deshalb ist auch noch offen, ob Cate Blanchett wie geplant zum Ende des Festivals nach Locarno kommen wird. Mehr als 200 Filme werden in den kommenden Tagen dort zu sehen sein, 17 konkurrieren um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden. | Sendebezug: | 02.08.2023 07:00 | NDR Kultur