Filmfestival Karlsbad ehrt bulgarisch-deutsche Koproduktion

Der Hauptpreis des 57. Internationalen Filmfestivals im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) wurde am Samstagabend an den bulgarisch-deutschen Film "Blagas Lektionen" des Regisseurs Stefan Komandarew verliehen. Hauptdarstellerin Eli Skortschewa wurde zur besten Schauspielerin gekürt. Im Film fällt die pensionierte Lehrerin Blaga einem Telefonbetrug zum Opfer. Als Reaktion greift sie selbst zu unmoralischen Mitteln. Der Hauptpreis ist mit umgerechnet rund 22.800 Euro dotiert. Das Festival ist eines der ältesten der Welt. In diesem Jahr wurden laut Veranstalter mehr als 123.500 Eintrittskarten verkauft. | Sendebezug: | 09.07.2023 16:30 | NDR Kultur