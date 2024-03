Stand: 19.03.2024 13:43 Uhr Filmfest Schleswig-Holstein zeigt rund 70 Filme

Das 28. Filmfest Schleswig-Holstein wird am 9. April im Kieler Kino "Pumpe" eröffnet. Bis zum 13. April werden in Kiel und Lübeck sowie auf den Nordseeinseln Amrum und Pellworm knapp 70 Filme gezeigt, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die meisten der aus gut 200 Einreichungen ausgewählten Filme nehmen an vier Wettbewerben teil. Um den Gesa-Rautenberg-Preis etwa für den besten Langfilm wetteifern neben dem Eröffnungsfilm "Return - Wiederkehr" der deutsch-russischen Filmemacherin Katja Fedulova vier weitere Filme.