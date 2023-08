Stand: 11.08.2023 13:38 Uhr Filmfest Oldenburg eröffnet mit Hommage an Willie Nelson

Mit einer Hommage an die Countrymusik-Ikone Willie Nelson startet am 13. September das 30. Internationale Filmfest Oldenburg. Das Kömodien-Drama "Willie and Me" ist das Regiedebüt der in Los Angeles lebenden deutschen Schauspielerin Eva Hassmann und wird beim Festival als Weltpremiere gezeigt, teilten die Organisatoren mit. Neben Hassmann ist der im vergangenen Jahr gestorbene Peter Bogdanovich in seiner letzten Rolle als Willie Nelson zu sehen. Hassmann werde zur Premiere nach Oldenburg kommen, hieß es. Das 30. Internationale Filmfest Oldenburg läuft bis zum 17. September. | Sendebezug: | 11.08.2023 06:30 | NDR Kultur