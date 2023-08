Stand: 12.08.2023 17:58 Uhr Filmfest Locarno: Goldener Leopard für iranisch-deutschen Film

Beim diesjährigen Filmfestival Locarno geht der Hauptpreis Goldene Leopard an "Mantagheye Bohrani" des iranischen Regisseurs Ali Ahmadzadeh. Die iranisch-deutsche Co-Produktion reflektiert den Alltag in einer Gesellschaft, in der Freiheit für viele Menschen nur ein Traum bleibt. Für die auch von deutschen Produzenten mitfinanzierte internationale Produktion "Stepne" wurde die in Kiew und Berlin lebende Ukrainerin Maryna Vroda mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Der Spielfilm erzählt vom Landleben in ihrer Heimat fernab des Krieges. | Sendebezug: | 12.08.2023 17:20 | NDR Kultur