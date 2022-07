Stand: 26.07.2022 12:21 Uhr Filmfest Hamburg wird Gastgeber eines ukrainischen Filmfestivals

Eigentlich gibt es in Kiew regelmäßig ein Filmfest. Wegen des russischen Angriffskrieges wird das 2022 nicht möglich sein. Deshalb wird das Hamburger Filmfest dieses Jahr erstmals zum Gastgeber für ein ukrainisches Filmfestival. "Wir freuen uns, in diesem Jahr einen Teil des sehr etablierten Internationalen Molodist Filmfestivals aus Kiew in Hamburg durchführen zu dürfen", sagte Filmfest-Leiter Albert Wiederspiel der Deutschen Presse-Agentur. Die ukrainischen Kurz- und Langfilme sollen vom 30. September bis zum 5. Oktober im Programmkino Alabama auf Kampnagel gezeigt werden.